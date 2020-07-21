2020-07-21T16:49:42+03:00
Общество

Кто займет пост мэра Анапы

Депутаты городской думы одобрили отставку 63-летнего Юрия Полякова
Евгения ОСТРАЯ
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Юрия Полякова проводили с поста мэра. Фото: администрация АнапыЮрия Полякова проводили с поста мэра. Фото: администрация Анапы
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Анапа застыла в ожидании. В разгар курортного сезона, когда каждый день год кормит, город внезапно расстался со своим мэром Юрием Поляковым. Вчера, 20 июля, он подал заявление по собственному желанию. Правда, этому предшествовал серьезный разбор полетов с участием губернатора Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев объехал все объекты, на проблемы с которыми ссылались его подчиненные. За несколько лет курортная Анапа обросла новыми жилыми кварталами, многоэтажными гостиницами, почти вплотную приблизившись к уникальным пейзажам. Все это поставили в вину действующему градоначальнику.

Поляков получил сигнал: в Сочи и Геленджике проблемы самостроев решили, сменив руководство. Артачится мэр не стал, в тот же день попросив отставки у губернатора. Сегодня, 21 июля, городской Совет депутатов в полном составе проголосовал за добровольное решение мэра покинуть свой пост.

По самостроям вместе с губернатором ходил, возможно, будущий мэр Анапы Василий Швец. Фото: администрация края

По самостроям вместе с губернатором ходил, возможно, будущий мэр Анапы Василий Швец. Фото: администрация края

Тем более, что в тот же день наметился перспективный преемник. В кулуарах мэрии обсуждают, как по-деловому осматривал городское хозяйство действующий вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец.

- Не зря глава региона взял своего заместителя в эту командировку в Анапу, судьбоносную для Юрия Полякова, - анализируют в администрации Анапы события вчерашнего дня.

Действительно, именно Василию Швецу поручено возглавить в городе градостроительную комиссию и разобраться с самостроями. Тогда как специализация в команде главы региона вице-губернатора - отнюдь не строительство. Василий Швец - экономист.

Кроме того, один такой опыт переквалификации в ближайшем окружении Вениамина Кондратьева уже называют удачным. Это переход Алексея Копайгородского на пост мэра Сочи. Кто мешает повторить его в Анапе?!

Депутаты в Анапе назначили сегодня даты конкурсного отбора кандидатур на пост мэра. Документы будут приниматься с 6 августа по 7 сентября. Конкурс состоится 28 сентября. Пока исполняет обязанности градоначальника Вячеслав Вовк. При бывшем теперь уже мэре он курировал организационные вопросы.

СПРАВКА "КП"

34-летний Василий Швец в детском возрасте переехал на Кубань из Казахстана. Здесь в 2008 году окончил экономический факультет КубГУ, а в 2011 году - еще и юридический факультет кубанского университета. В апреле 2008 года началась его головокружительная карьера - со студенческой скамьи в помощники заместителя губернатора Краснодарского края. Швец курировал вопросы управления государственной собственностью. С августа 2014 по июль 2015 гг. он перешел на службу в Управление делами Президента РФ с той же специализацией. В 2015 году - советник губернатора Краснодарского края по вопросам инвестиционного развития.

В ноябре 2015 года назначен руководителем департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани.

В сентябре 2017 года стал заместителем губернатора Краснодарского края. Курирует Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, Департамент промышленной политики, Департамент информатизации и связи, Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия, Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Василий Швец женат. В декларации о доходах у предполагаемого кандидата в мэры Анапы и его жены, к слову, в собственности нет ничего. Зато возможный градоначальник курорта пользуется сразу тремя квартирами, земельным участком и домом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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