Рыжий котенок, стащивший пачку денег из бара в Анапе, стал интернет-звездой
Рыжий котенок по кличке Масяня прославилась в Сети благодаря своей клептомании. Пушистая кроха попалась на серии краж денег в анапском баре. Видео преступления выложил сам хозяин заведения Руслан Водолазский.
Котенок стащил пачку денег в баре Анапы Видео: instagram.com/pivbar_cccp.
- Приютили ворюгу, - написал владелец, правда, ругать милую преступницу он явно планирует.
Как оказалось, малышка вот уже второй месяц живет в пивном баре.
- Я нашел ее совсем маленькой в коробке на дороге, у нее даже глаза еще не были открыты. Так жалобно мяукала - ну как пройти мимо? В итоге приютил котенка, откормили ее молочком, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Руслан Водолазский. - Она быстро окрепла и стала местным талисманом. Поселилась Масяня в баре, где я провожу большую часть своего времени.
Хозяин купил для Масяни специальную лежанку. Но в ней она спать не любит, зато очень комфортно себя чувствует на руках. Ненавязчиво котенок подходит к клиентам бара и просил поласкать его.
- Наши посетители в ней души не чают. Ко всем подходит, обнюхает и тут же прыгает на колени. Через пару минут уже спит без задних лап, - продолжает владелец бара. - Есть у нас и постоянные клиенты, которые всегда приходят к Масяне с гостинцем. Так что это дамочка голодной никогда не останется.
А тот самый случай кражи хозяин бара вспоминает с улыбкой.
- Это произошло вечером. У нас в заведении есть чемодан с советскими деньгами, наш же бар «СССР» называется. Так вот однажды оставил я его открытым, Масяня запрыгнула туда и стащила старые купюры, но пока бежала, не удержала и выронила, - говорит Руслан Водолазский. - Мы деньги подняли, положили обратно. Но она не успокоилась. Снова решилась на преступление. Вновь в зубах пробежала с пачкой денег и обронила их под столом.
После этого Руслан чемодан решил закрывать от пушистого клептомана, а малышке давать только игрушки для ее возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Анапа: новости города»