2020-07-23T13:45:23+03:00
Общество

Так совпало: краснодарские детсады закрылись, не успев заработать после карантина

По словам родителей, в дошкольных учреждениях начался ремонт
Евгения СОРОКА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Во время карантина молодые мамочки больше всего ждали открытия детсадов. Почти три месяца они не работали из-за распространения коронавируса. Региональный Роспотребнадзор считал, что именно в детских группах высок риск заражения. Ребята-то находятся в одном помещении почти весь день, не всегда возможно вовремя распознать заболевшего.

Пока краснодарцы находились на самоизоляции, занять детей удавалось. Кому-то помогали бабушки. Когда же внештатные каникулы закончились, родители начали ломать голову, куда деть свое чадо. К счастью, постепенно детсады начали возобновлять работу. А после отмены карантина, власти официально разрешили их деятельность. Правда, многие дошкольные учреждения закрылись, так и не успев открыться.

- У нас почему-то начался ремонт. Как долго он будет длиться, непонятно. Работы проводят ежегодно, но почему их нельзя было выполнить в тот момент, когда сады были закрыты? - заволновались родители.

По данным управления образования Краснодара, сейчас в городе закрыты 89 детсадов. Где-то отключили горячую воду – для ремонта и профилактики оборудования при подготовке к отопительному сезону, где-то идет капитальный ремонт. Это при том, что всего в городе 173 детсада.

- Все дошкольные учреждения работают в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - говорят «КП» - Кубань» в отделе дошкольного образования управления образования Краснодара. - Что касается ремонта или отключений воды, то они запланированы были еще в начале года. Так совпало, что начались они как раз после официального открытия учреждений.

Как правило, ремонт длится не больше месяца. Если на период закрытия родителям не с кем оставить ребенка, тогда они могут разместиться в другое дошкольное учреждение. Для этого необходимо обратиться в свой детский сад с заявлением. Правда, проще все же это время потерпеть.

КСТАТИ

На Кубани работают 1365 садов

Всего в крае 1467 дошкольных учреждения.

- На сегодняшний день их посещают 77 667 детей, - уточняют в минобразования Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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