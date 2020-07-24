2020-07-23T23:37:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 июля: в регионе могут вернуть мобильные патрули

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 24 июля 2020 года
Ева МУР@kp_kuban
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Патрули могут вернуть из-за роста заразившихсяПатрули могут вернуть из-за роста заразившихсяФото: Виталий ТИМКИВ
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«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в Краснодарском крае и публиковать актуальные данные. Так, за последние сутки в регионе зарегистрировано 85 новых случаев заболевания, общее число зараженных увеличилось до 7423 человек. Стоит сказать, цифры эти тревожные. Если в начале месяца в регионе выявляли примерно по 60 новых заболевших в день, то теперь эта цифра перевалила за 80. Такие данные были лишь в начале лета.

Из-за внезапного роста заболевших оперативный штаб, на котором принимались все судьбоносные для региона решения этой весны, теперь снова будет проводиться еженедельно.

Носить маски могут заставить принудительно.

– Мы констатируем, что соблюдение масочного режима ослабело. Мириться с этим нельзя, – говорят в региональном Роспотребнадзоре. – Мы должны убеждать людей, что нам по-прежнему нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

По-прежнему ограничения действуют в отношении массовых развлекательных мероприятий, концертов, закрыты бани и сауны. Обязательны для всех социальная дистанция и масочный режим в общественных местах.

Вспышка коронавируса зарегистрирована в Армавире. До этого там были единичные случаи заболевания, однако за минувшие сутки в городе прибавилось сразу 17 зараженных.

Коронавирус в Анапе 24 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа заболели 2 человека.

Коронавирус в Сочи 24 июля 2020

В сочинских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 154 человека, за последние сутки это число выросло на 10.

Коронавирус в Геленджике 24 июля 2020

В Геленджике за последние сутки заболел 1 человек.

Коронавирус в Туапсе 24 июля 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки 5 заболевших.

Коронавирус в Ейске 24 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа 2 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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