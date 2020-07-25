Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 июля 2020: число больных критически растет, но ограничения пока не введут

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 25 июля, самые важные.

Ситуация в регионе в последние несколько дней вызывает опасения - не вернут ли карантин из-за резкого всплеска заболеваемости? Ведь если в начале месяца ежедневный прирост составлял 50-60 человек, то теперь эта цифра увеличилась до 90. С чем это связано? Накануне в пресс-центре "КП"-Кубань" побывала замруководителя кубанского Роспотребнадзора Татьяна Гречаная. Она ответила на вопросы наших корреспондентов.

Пожалуй, самый главный из них - введут ли вновь ограничения? Гречаная заявила, что в ближайшее время таких планов нет. Однако, если эпидобстановка будет все больше и больше ухудшаться, то нового карантина - не избежать.

- Конечно, нас эта ситуация настораживает. Каждый новый случай разбирается досконально. В ходе эпидрасследований, мы пришли к выводу, что большинство заразившихся - это наши жители. Доля прибывших из других регионов - крайне мала. Люди расслабились, перестали носить маски. И многие очаги заражение - домашние. Люди встречаются на свадьбах, днях рождения, похоронах, обнимаются, целуются. Но не стоит забывать, что сейчас гуляет коронавирус и лучше на время пока прекратить все массовые мероприятия, - рассказала Татьяна Гречаная.

По словам эпидемиолога, основной фон заражения - это не приезжие туристы, как принято считать, а домашний очаг - коронавирус распространяется внутри семей. Разумеется, повлиял еще и фактор безответственного отношения - люди перестали носить маски в общественных местах. При этом инфекция в большинстве случаев сейчас протекает бессимптомно. Поэтому заразиться коронавирусом можно от вполне здорового внешне человека.

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

По-прежнему ограничения действуют в отношении массовых развлекательных мероприятий, концертов, закрыты бани и сауны. Обязательны для всех социальная дистанция и масочный режим в общественных местах.

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