«Животные лучше многих людей»: на Кубани две кошки помогли перебраться через дорогу раненой собаке

Курьезный случай зафиксировал видеорегистратор одного из водителей в Краснодарском крае. Мужчина возвращался домой поздним вечером, но сбавил скорость, когда увидел группу животных. Две черные кошки сопровождали раненую собаку, пытавшуюся перейти проезжую часть.

- Гля, они ее охраняют, - говорит он за кадром видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/792624" frameborder="0"></iframe> Две кошки перетащили через дорогу раненую собаку на Кубани.

Действительно, ускорив поступь, кошки укоризненно посмотрели в сторону горящих фар автомобиля. Благополучно добравшись до противоположной стороны дороги, они дружно остановились.

Под кадрами уже набралось с десяток комментариев. Большинство участников дискуссии уверены, это видео доказывает, что взаимовыручка - прерогатива все больше животных, а не людей.

- Есть чему людям поучиться у животных, - написал под видео пользователь по имени Татьяна Иванова.

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