«Животные лучше многих людей»: на Кубани две кошки помогли перебраться через дорогу раненой собаке
Курьезный случай зафиксировал видеорегистратор одного из водителей в Краснодарском крае. Мужчина возвращался домой поздним вечером, но сбавил скорость, когда увидел группу животных. Две черные кошки сопровождали раненую собаку, пытавшуюся перейти проезжую часть.
- Гля, они ее охраняют, - говорит он за кадром видео.
Две кошки перетащили через дорогу раненую собаку на Кубани.
Действительно, ускорив поступь, кошки укоризненно посмотрели в сторону горящих фар автомобиля. Благополучно добравшись до противоположной стороны дороги, они дружно остановились.
Под кадрами уже набралось с десяток комментариев. Большинство участников дискуссии уверены, это видео доказывает, что взаимовыручка - прерогатива все больше животных, а не людей.
- Есть чему людям поучиться у животных, - написал под видео пользователь по имени Татьяна Иванова.
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ИСТОЧНИК KP.RU