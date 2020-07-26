2020-07-26T09:14:09+03:00
Дом. Семья

«Животные лучше многих людей»: на Кубани две кошки помогли перебраться через дорогу раненой собаке

Они спасли пса от неминуемой гибели [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Собаку и кошек заметил проезжавший водительСобаку и кошек заметил проезжавший водитель
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Курьезный случай зафиксировал видеорегистратор одного из водителей в Краснодарском крае. Мужчина возвращался домой поздним вечером, но сбавил скорость, когда увидел группу животных. Две черные кошки сопровождали раненую собаку, пытавшуюся перейти проезжую часть.

- Гля, они ее охраняют, - говорит он за кадром видео.

Две кошки перетащили через дорогу раненую собаку на Кубани.

Действительно, ускорив поступь, кошки укоризненно посмотрели в сторону горящих фар автомобиля. Благополучно добравшись до противоположной стороны дороги, они дружно остановились.

Под кадрами уже набралось с десяток комментариев. Большинство участников дискуссии уверены, это видео доказывает, что взаимовыручка - прерогатива все больше животных, а не людей.

- Есть чему людям поучиться у животных, - написал под видео пользователь по имени Татьяна Иванова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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