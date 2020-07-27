2020-07-26T21:43:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 июля 2020: без масок не пустят ни в транспорт, ни в магазин

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 27 июля 2020 года
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Самое большое число зараженным по-прежнему в Краснодаре. Фото: krd.ruСамое большое число зараженным по-прежнему в Краснодаре. Фото: krd.ru
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в Краснодарском крае и публиковать актуальные данные. Так, за последние сутки в регионе зарегистрировано 94 новых случаев заболевания, зараженных уже больше 7,5 тысяч. Стоит сказать, цифры эти тревожные. Если в начале месяца в регионе выявляли примерно по 60 новых заболевших в день, то теперь эта цифра перевалила за 90. Такие данные были лишь в начале лета.

Из-за внезапного роста заболевших оперативный штаб, на котором принимались все судьбоносные для региона решения этой весны, теперь снова будет проводиться еженедельно.

Носить маски могут заставить принудительно.

– Мы констатируем, что соблюдение масочного режима ослабело. Мириться с этим нельзя, – говорят в региональном Роспотребнадзоре. – Мы должны убеждать людей, что нам по-прежнему нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Коронавирус в Анапе 27 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа заболел 1 человек.

Коронавирус в Сочи 27 июля 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло на 6.

Коронавирус в Геленджике 27 июля 2020

В Геленджике за последние сутки заболел 1 человек.

Коронавирус в Туапсе 27 июля 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки нет заболевших.

Коронавирус в Ейске 27 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа также нет новых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Татьяна Гречаная о всплеске зараженных в Краснодарском крае: Среди инфицированных - гости свадеб и поминальных церемоний
По словам замглавного санитарного врача Кубани, большинство людей заболели еще в июне, но занимались самолечением [«эксклюзив КП», видео, аудио]
Новости 24
На Кубани ожидают сильных ливней с градом и шквалистым ветром
На серпантине "Джубга - Сочи" перевернулся грузовик
Игрок футбольного "Краснодара" женился
Носить маски обязательно: на Кубани за "забывчивость" ссадят с автобуса и не пустят в магазин
Смерть на отдыхе: В Сочи из окна отеля выпала женщина
Новая жертва коронавируса: в Сочи умерла 88-летняя женщина
В Краснодаре четвертые сутки ищут девушку, пропавшую накануне своего 18-летия
Вениамин Кондратьев поздравил моряков с Днем ВМФ
В Краснодаре потушили масштабный пожар
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 26 июля 2020 увеличилось еще на 94 человек
Смерть в прямом эфире: В Сочи водителя грузовика убил кузов
Улица-танцпол: В центре Краснодара снова произошла стычка полиции с молодежью
Температура воды в Черном море 26 июля 2020: в Анапе донное течение мешает ей прогреться
Включать воду в Геленджике теперь будут раз в сутки - на полтора часа
За два летних месяца Краснодарский край посетили 1,7 млн туристов
В аварии под Темрюком погибли двое
В реке Анапка утонула 6-летняя девочка
На улицы Сочи вышли патрули для контроля