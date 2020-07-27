Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 июля 2020: без масок не пустят ни в транспорт, ни в магазин

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в Краснодарском крае и публиковать актуальные данные. Так, за последние сутки в регионе зарегистрировано 94 новых случаев заболевания, зараженных уже больше 7,5 тысяч. Стоит сказать, цифры эти тревожные. Если в начале месяца в регионе выявляли примерно по 60 новых заболевших в день, то теперь эта цифра перевалила за 90. Такие данные были лишь в начале лета.

Из-за внезапного роста заболевших оперативный штаб, на котором принимались все судьбоносные для региона решения этой весны, теперь снова будет проводиться еженедельно.

Носить маски могут заставить принудительно.

– Мы констатируем, что соблюдение масочного режима ослабело. Мириться с этим нельзя, – говорят в региональном Роспотребнадзоре. – Мы должны убеждать людей, что нам по-прежнему нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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