Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 27 июля 2020 увеличилось на 96

27 Июль 2020 2020-07-27T10:58:59+03:00

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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на 27 июля 2020, самые важные. В крае продолжает расти количество больных. С каждым днем медики фиксируют все больше и больше зараженных. По данным оперативного штаба, за последние сутки на Кубани новой коронавиурсной инфекцией заразились 96 человек.

Как отмечают в оперативном штабе Краснодарского края, в 20 муниципалитетах выявили новую коронавирусную инфекцию у жителей.

- В Краснодаре заразились 39 человек, в Славянском районе – 10, в Сочи и Динском районе – по 6 человек, в Кавказском – 5. По 4 подтвержденных случая в Армавире и Туапсинском районе. В Белореченском, Усть-Лабинском, Павловском районах по 3 заболевших. По 2 – в Красноармейском, Кущевском, Мостовском районах. По одному – в Крымском, Отрадненском, Абинском, Новопокровском, Кореновском, Каневском, Ейском районах, - говорят в штабе.

Там же отметили, что среди заболевших доля женщин как всегда велика - их 60. Мужчин, соответственно, 36. Самому старшему пациенту 88 лет. А в Сочи вирус подхватили подростки 13 и 15 лет, в Красноармейском районе заразился 16-летний ребенок, в Краснодаре – 17-летний.

С начала пандемии в Краснодарском крае, по данным на 27 июля 2020, заразились 7880 человек. 6724 из них уже выписаны из медицинских учреждений, 104 умерли, 35 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, один - на ЭКМО.

Под наблюдением медиков по месту жительства находятся 3696 человек. Напомним, вчера число больных коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось на 94.

ИСТОЧНИК KP.RU