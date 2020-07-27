Сочинский ресторан о концерте Моргенштерна: предупреждали гостей, но они все равно столпились у сцены

После того, как рэпер Моргенштерн выступил в сочинском ресторане вопреки запрету из-за коронавируса, в соцсетях поднялась шумиха. Напомним, в заведении прошел концерт, на котором собралось больше 100 человек.

На видео, которые появились с выступления артиста, видно, как одни люди сидят за столиками, другие - плавают в бассейне, третьи - толкаются у сцены. Ни о какой социальной дистанции и речи не шло. Все посетители были без масок.

Вскоре администрация ресторана прокомментировала инцидент. Как рассказали представители, 24 июля заведение работало в обычном режиме, все необходимые меры, которые предъявляет Роспотребнадзор, соблюдались.

- На входе стояли антисептики, персонал работал в защитных масках и перчатках, между столами соблюдена социальная дистанция 1,5 метра, - написано на официальной странице ресторана «VinoGrad» в Instagram. - В рамках обычной текущей деятельности заведения, было организованно музыкальное сопровождение вечера.

Так в заведении назвали ту самую толпу желающих послушать Моргенштерна.

- Несмотря на предупреждение гостей со стороны персонала VinoGrad, непреднамеренно образовалось скопление людей возле сцены, - добавляют в ресторане. - В связи с чем администрация заведения приостановила музыкальное сопровождение с целью рассадки гостей.

Почему во время режима повышенной готовности решено устроить коронавирусную вечеринку, администрация так и не прояснила.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией - за сутки зарегистрировано еще 96 зараженных. Всего с начала пандемии 7880 случаев инфицирования. В регионе по-прежнему действует масочный режим и запрет на проведение любых массовых мероприятий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/792626" frameborder="0"></iframe> Коронавирусный концерт в Сочи.

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