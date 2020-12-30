В Краснодарском крае по-прежнему действует режим повышенной готовности. В регионе сохранены лишь некоторые ограничения - в частности, жители Кубани должны соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию. Любые массовые мероприятия как в помещениях, так и на улице под запретом. И если понимание о том, как пройдет Новый год в регионе уже есть, то смогут ли традиционным образом отпраздновать кубанцы Рождество, было не ясно.Многие жители края переживали, что будут введены ограничения как на Пасху. Напомним, тогда из-за вспышки коронавируса в храмы верующих не пускали - внутри были только священнослужители. Помолиться люди могли на улице при cоблюдении cоциальной диcтанции в 1,5 метра - службы транслировались по громкой связи из церкви.В преддверии праздников этот вопрос подняли. Как пояснили в администрации региона, в ночь на 7 января во всех православных храмах и приходах Краснодарского края пройдут рождественские службы.– Мы должны сделать все для сохранения стабильной эпидобстановки, – рассказал замглавы Кубани Игорь Чагаев. - В целом ситуация остается контролируемой, но требует максимально слаженных действий.Рождественские службы, как стало известно, отменять не будут. Но все богослужения пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований . В частности, все прихожане обязаны на территории храмов быть в маске. Кроме того, людям советуют соблюдать социальную дистанцию. Волонтеры помогут раздавать антисептические маски и обрабатывать руки дезинфицирующим средством.Для тех, кто переживает за свое здоровье, кто находится в группе риска, организуют прямую трансляцию из Свято-Екатерининского кафедрального собора.- Службу проведет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел, - сказали в епархии.