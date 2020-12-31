Сочинский Дед Мороз умеет дарить новогоднее настроение без снега. На курорте в канун праздника открылись несколько резиденций зимнего волшебника, у каждого из которых свой характер.Дед Мороз в парке «Южные культуры» Кавказского заповедника встречает гостей в классической длинной шубе, правда, не красной, а синей. Его резиденция – музей старинных вещей. Здесь можно увидеть прялку, утюг на углях и старинные лыжи. И елка здесь самая необычная – из бамбука.- Дед Мороз командует и в новогодней мастерской, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь «Кавказского заповедника» Янина Реенсон. – Здесь изготавливают елочные игрушки из экологических материалов.Она обратила внимание, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса, единовременное присутствие гостей на тематической площадке ограничено.В парке «Дендрарий» тоже распахнула двери Южная резиденция деда Мороза. Новогодний волшебник здесь не один, а со Снегурочкой. Здесь из сказочных домиков выросла целая деревушка.- На украшение площадки, в том числе - центрального входа в парк «Дендрарий» понадобилось 500 метров световых гирлянд, более 3000 новогодних шаров, шишек и несколько мешков опавших осенних листьев, собранных в парке, - рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.Резиденция Деда Мороза в окружении заснеженных вершин открылась в Красной Поляне. Создавать праздничное настроение новогоднему волшебнику помогают эльфы и другие сказочные герои. Маленьких гостей угощают ароматными имбирными пряниками.Еще один краснополянский Дед Мороз поселился на ферме северных оленей. Он радует детей вместе с настоящими хантами в национальных костюмах.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что новогодними пальмами, зимними пляжами и песковиком удивляют туристов на праздниках курорты Черноморского побережья. На каникулах регион рассчитывает принять 400 тысяч отдыхающих.