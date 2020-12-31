Новороссийск признали в этом году новогодней столицей России. Город-герой лидировал в проектах «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ», которые входят в АНО \\"Россия – страна возможностей\\".- Более двух недель жители России выкладывали посты в своих социальных сетях с призывом встретить новогодние праздники в совершенно разных населенных пунктах. В акции приняли участие жители 239 городов, посёлков и деревень. Лидером по числу публикаций в социальных сетях стал Новороссийск, - сообщил генеральный директор АНО \\"Россия – страна возможностей\\" Алексей Комиссаров.Он обратил внимание, что акция #НовыйГодВРоссии стартовала в середине декабря.Кроме Новороссийска в рейтинг наиболее упоминаемых в соцсетях городов попали Усмань, Задонск, Лебедянь, Салехард, Ханты-Мансийск, Усть-Лабинск, Сарапул. Но черноморскому городу досталась пальма первенства.- Год у нас действительно выдался непростой, но могу с уверенностью сказать, что мы выдержали испытание пандемией COVID-19 (ковид-19), справившись с самыми сложными задачами и вызовами времени, - подвел итоги года мэр Новороссийска Игорь Дяченко.Местные жители «обмыли» победу Новороссийска в море – устроили на пляже Алексино новогодний заплыв в карнавальных костюмах.- Всем здоровья и закаляйтесь круглый год, - пожелали девушки из группы зимнего плаванья.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Иван Охлобыстин назвал Новороссийск странным. Актер находится в городе-герое на съемках нового шоу.- Новороссийск вообще странное место! Там этого и не может быть. Там цементный завод и никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня Господи! - заявил актер.