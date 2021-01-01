Жители Кубани шутят, что 2020 год, похоже, не закончился. Новогодняя полночь принесла в Краснодарский край сразу несколько серьезных пожаров.В Сочи вспыхнула лесная подстилка в районе горы Пикет, которая разделяет Центральный и Хостинский районы курорта. Буквально в 400 метрах расположены частные жилые дома села Верхний Юрт и садоводческие товарищества. Информация о пожаре на пульт оперативного дежурного ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступила в 00:22.- На место происшествия в срочном порядке выехали пожарные расчеты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. – На данный момент известно, что площадь возгорания 500 квадратных метров по кромке.По словам сотрудницы пресс-службы, огонь населенному пункту не угрожает. Сотрудники МЧС и других служб делают все возможное, чтобы не допустить распространения огня. К тушению пожара привлечены 36 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России - 28 человек и 7 единиц техники.По предварительной информации, причиной возгорания могла стать петарда. Очевидцы сообщают о необычно ярком салюте в районе пожара. Местные жители были обескуражены необычным силуэтом возгорания.Напомним, что гора Пикет считается одной из лучших смотровых точек в центре Сочи. Ее высота 508 метров над уровнем моря.- Горение происходит на территории Нижнесочинского лесничества Сочинского национального парка, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи. - Посёлку Верхний юрт и жилому сектору ничего не угрожает, пожарные сдерживают огонь. К тушению привлечены сотрудники городской службы спасения.Практически одновременно, в первые минуты нового года произошел пожар на улице Вишневой в микрорайоне Заречный. 30-метровый столб огня был виден издалека. Как уточнили в экстренных службах, петарда попала в пальму. Местные жители говорят, что подъезд пожарных машин «01» был крайне затруднен.В Краснодаре этой ночью тоже неспокойно. В скором времени после первых новогодних залпов горение началось на улице Трошева. Как оказалось, ракета упала в мусорный бак.Специалисты МЧС объясняют происшествия крайне сухой и аномально теплой погодой в регионе в новогоднюю ночь.