Новый год многие любят не только за праздничную атмосферу и подарки, но и за утреннюю тишину после шумного праздника. 1 января 2021-го во всех городах Кубани на улицах пустынно. Непривычно пустые дороги радуют глаз автомобилистов - после \\"багровых нитей\\" в сервисе Яндекс.пробки, так приятно видеть снова 0 баллов.- На дорогах пустота! Поддерживаю, никого нет. Зато без пробок, - удивляются автомобилисты, привыкшие к заторам по 8-9 баллов.Неожиданно пусто и на Красной Поляне. Впервые с начала сезона там нет очередей на канатные дороги.Сотни изголодавшихся по катанию райдеров буквально заполонили курорт в первые дни катания. На подъемники выстраивались толпы туристов - \\"хвосты\\" гигантских очередей растягивались на несколько сотен метров. Потому даже у работников горнолыжных курортов неподдельное удивление, когда у подъемников ни души.Судя по кадрам, которые сняты веб-камерами, установленными в нескольких точках на Красной Поляне, пусто практически везде. Нет людей ни внизу курортов, ни на его вершинах.Изредка в объективы камер попадаются любители активного вида спорта. Туристы встали пораньше, чтобы насладиться катанием по пустым трассам.Но, стоит сказать, что в ближайшее время ситуация изменится. Как говорят работники местных заведений, ажиотаж ждут ближе к вечеру, когда те, кто уснул почти под утро, снова начнут бодроствовать и отправятся наслаждаться живописными снежными пейзажами.Кстати, найти сугробы в Краснодарском крае можно далеко не везде. Увы, зимняя сказка порадовала жителей и гостей региона лишь в 20-х числах декабря. После этого начало теплеть - все растаяло. За гарантированным снегом придется забраться высоко в горы.Например, покататься на лыжах можно в горах Сочи. К тому же при необходимости здесь включат снежные пушки. На склонах снег будет точно. Поездки на санках возможны и в горах Апшеронского района и Адыгеи. Здесь по-прежнему белым-бело. Поиграть в снежки 1-2 января можно, например, в Гузерипле или Мезмае.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 90% номеров в Красной поляне уже забронировано. До конца года в регионе ожидают еще около 1 миллиона туристов.