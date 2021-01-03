Эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться напряженной во время праздников. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 3 января 2021 года.По последним данным, число больных COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 186. Одновременно лечение от коронавируса получают 8258 человек. Среди новых заболевших 77 мужчин и 109 женщин, в том числе, 13 детей.– Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 495,3. 18889 пациентов выписаны с выздоровлением, 120 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 5 человек – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения края.Количество жертв коронавируса на Кубани увеличилось на 15 человек, общее число умерших с COVID-19 на Кубани достигло 961.Особое внимание сейчас уделяют Сочи, куда прибыли сотни тысяч туристов. Толп, очередей и скоплений людей избежать не удалось. Отдыхающих призывают соблюдать социальную дистанцию и санитарные требования.На время пиковых загрузок ограничена продажа прогулочных ски-пассов. В оперативном штабе региона уточнили, что пока не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом в горном кластере.- Сегодня на всех трех курортах волонтеры бесплатно раздают посетителям медицинские маски, по максимуму следят за соблюдением социального дистанцирования, – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.В аэропорту Сочи проводят дезинфекцию багажа, а также измеряют температуру пассажиров, прибывающих самолетами и поездами на курорты. Оперативный штаб на курорте будет работать до 10 января.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 3 января 2021В Краснодаре за минувшие сутки зафиксирован 57 новых случаев заражения.Коронавирус в Анапе 3 января 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили 3 пациента.Коронавирус в Сочи 3 января 2021В Сочи подтвердился диагноз у 23 человек.Коронавирус в Геленджике 3 января 2021В Геленджике за последние 24 часа выявлены 4 случая заражения COVID-19.Коронавирус в Туапсе 3 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки нет новых случаев заболевания коронавирусомКоронавирус в Ейске 3 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки 2 заболевших.