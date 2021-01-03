В горах Сочи по-прежнему неспокойно. Здесь уже третьи сутки горит лестная подстилка. Огонь перекинулся сюда из Туапсинского района. Местные жители убеждены, что причиной пожара стала новогодние фейерверки.По последней информации, на Кубани остаются шесть активных очагов возгораний. Все они находятся на территории Сочи и Туапсинского района и расположены в труднодоступной горной местности. Общая площадь горения составляет около 1000 квадратных метров. Сейчас тушение пожаров и ликвидацией последствий возгораний занимаются 249 человек и 54 единицы техники: от МЧС России – 87 человек личного состава и 11 единиц техники.- Угрозы населенным пунктам нет. Создаются минерализованные противопожарные полосы. Сегодня утром, в 10:10, вертолет МЧС России вылетел на тушение очагов возгорания лесной подстилки. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, – говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.За обстановкой в зоне очагов возгорания следят с помощью беспилотников. Всю информацию они отправляют в главное управление ведомства.Жители Головинки следят за пожарами из окон собственных домов и квартир. Они опасаются, что огонь перекинется на жилые строения. В администрации Сочи сказали, что использование авиации на этом участке затруднено из-за большого количества высоковольтных линий, который проходят вдоль гор.– В районе Головинки продолжается ликвидация огня, в тушении участвует 131 человек, привлечено 30 единиц техники. Сил и средств достаточно. Планируется применение авиации МЧС России, – сказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.Ранее спасателям удалось локализовать очаг возгорания площадью более 40 гектаров. Они взяли его в кольцо. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолыхают шесть очагов: Жителей Сочи заверили, что пожары в лесах не угрожают населенным пунктамОгонь виден из многоэтажек в Головинке (читайте далее).