Каждый день на Кубани фиксируется свыше 180 случаев заражения коронавирусом. В воскресенье, 3 января, в Краснодарском крае был повторен рекорд смертности от COVID-16 – из-за обострения инфекции скончалось 16 человек. Однако эпидемиологическая ситуация в регионе остается под контролем. Главное – сдержать темпы роста и справиться с наплывом туристов со всей России.Сейчас курорты Краснодарского края переполнены. Найти свободный номер в отелях Красной поляны практически нереально. Люди бронировали их за полгода. Но стоит помнить, что Кубань вошла в период роста гриппа и ОРВИ – лишней опасности для людей со слабым иммунитетом.– В аэропортах вышли на дежурство группы медиков и сотрудников Роспотребнадзора. Если у прибывшего в край человека обнаружат признаки коронавирусной инфекции – это может быть высокая температура – его поместят в обсерватор. Затем у туриста возьмут тест на коронавирус, который будет готов в течение 1-3 суток. При подтверждении заболевания человека направят в больницу, – сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Мы напоминаем, что можно, а что нельзя туристам на новогодних каникулах на Кубани.Всем гостям Краснодарского края необходимо помнить об элементарных мерах предосторожности: носить маски и антисептик. Если забыли маску в отеле – не проблема. На Красной поляне ежедневно работают волонтеры, которые выдают до десяти тысяч бесплатных масок в сутки. Также стоит избегать большого скопления людей и соблюдать дистанцию в очереди – не подходить близко к другим отдыхающим.На территории Кубани сохраняется запрет на проведение развлекательных мероприятий, включая корпоративы и банкеты. О шумных вечерниках с большим количеством людей на новогодних каникулах можно забыть. Однако заменить их может ужин под открытым небом. Такая услуга появилась в части заведений Красной поляны.Кстати, бары, кафе и рестораны в Краснодарском крае работают до полуночи. В случае нарушений владельцы заведений получат крупный штраф – от 300 тысяч рублей.Помимо бесплатной выдачи масок, на курортах проводится санитарная обработка кабинок канатных дорог. Это никак не влияет на работу фуникулеров: им не нужно останавливаться. Кстати, билеты на подъемник теперь продаются в интернете. Это снижает риски заражения коронавирусом во время приобретения ваучера. На входе на канатную дорогу теперь нужно лишь показать специальный код, полученный после покупки.Во всем горном кластере сейчас работают три лаборатории для тестирования на коронавирус. Туристы могут сдать анализ при малейшем подозрении на наличие инфекции. Также в Сочи заработал обсерватор. Туда отправляют людей с недомоганием, характерным для COVID-19, и температурой.Учреждение развернулось на базе отеля в Имеретинской неизменности. Там же проводятся тестирования на коронавирус. Если анализ отрицательный – гостя выписывают. Если тест оказался положительным, а болезнь протекает в легкой форме, человек лечится в обсерваторе две недели. Гостя выписывают после отрицательного теста. Если болезнь протекает в тяжелой форме, туриста отправляют в больницу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сочи открыли обсерватор на 250 человекОн будет работать во время новогодних праздников (читайте далее).