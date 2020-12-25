Как ранее сообщалось , во время новогодних праздников край ожидает около 400 тысяч туристов. И большая часть из них приедет в Сочи.На курорте возобновилась работу обсерватора. Он расположен в Имеретинской долине. Еще один – резервный – одновременно открывается в Краснодаре.В аэропортах Краснодара и Сочи вышли на дежурство группы медиков и сотрудников Роспотребнадзора. Если у прибывшего в край человека обнаружат признаки коронавирусной инфекции – в первую очередь речь идет о высокой температуре, – его поместят в обсерватор.– Затем у туристов возьмут тест на коронавирус, который будет готов в течение 1-3 суток. При подтверждении заболевания человека направят в больницу. При отрицательном результате – отпустят из обсерватора, – сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Ранее в Сочи уже открылся дополнительный ковидный госпиталь на 200 коек.