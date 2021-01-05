В Сочи продолжает полыхать лес. За последние пять дней на курорте ликвидировано более 10 лесных пожаров Спасатели тушат лесную подстилку с 1 января. Где-то применяют вертолет, который сбрасывает воды, в других местах, где таким способом тушить невозможно, работают люди. Днем 4 января было потушено три возгорания лесной подстилки, ночью – еще два - огонь охватил два участка недалеко от села Нижняя Шиловка.Над городом – кровавое зарево, курорт окутал густой смог.Утором 5 января зафиксировано еще два новых очага возгорания лесной подстилки на территории Сочинского национального парка - в районе села Пластунская и села Варваровка.- Угрозы населенным пунктам нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.На Пластунке сейчас дежурят сотрудники муниципальной службы спасения и лесничества. Там в труднодоступном месте огонь прошел около 1 га. В 9:40 зафиксирована локализация огня.К тушению местности в районе села Варваровка привлечена авиация МЧС. С рассветом там находятся специалисты управления МЧС России, десятого пожарного отряда, ЮРПСО, муниципальной службы спасения и лесничества национального парка.На месте пожара организована работа межведомственного оперативного штаба. Ведется мониторинг обстановки с применением беспилотных летательных аппаратов.Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. По данным пресс-службы ведомства, огнем охвачено более 300 квадратных метров заповедного леса.- Всего к тушению привлекается группировка сил и средств от единой Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС: 40 человек и 7 единиц техники, из них от МЧС России 22 человека личного состава и 5 единиц техники, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Все природные пожары на территории Сочи вызваны халатностью людей.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи ночью произошли новые природные пожары. По предварительной информации огонь охватил более 250 квадратных метров леса.