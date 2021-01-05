«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 5 января 2021 года.В Краснодарском крае продолжает расти число больных коронавирусом. Очередной сегодняшний антирекорд - 184 зараженных. Среди них 4 - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии в регионе число случаев заболевания COVID-19 превысило 28,5 тысяч.- Сейчас 128 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии в регионе 1006 человек спасти не удалось.На горных курортах Сочи не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили на очередном заседании краевого межведомственного штаба.– Случаев заболевания коронавирусом среди туристов на горнолыжных курортах Сочи не зафиксировано, - заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.Никто из отдыхающих не стал пациентом дополнительного инфекционного отделении кожно-венерологического диспансера №2, никто не попал в обсерватор.- С учетом развития текущей ситуации есть надежда, что до конца пикового периода данные объекты останутся в резерве, – обратил внимание Александр Руппель.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 5 января 2021В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 53 новых случаев заболевания.Коронавирус в Анапе 5 января 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили 7 пациентов.Коронавирус в Сочи 5 января 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 23 человек.Коронавирус в Геленджике 5 января 2021В Геленджике за последние сутки выявлены два инфицированных.Коронавирус в Туапсе 5 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки выявлены пять новых случаев заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 5 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки два заболевших.