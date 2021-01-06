«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 6 января 2021 года.Сегодня один из самых волшебных дней в году – Рождественский сочельник. Но даже в праздники нельзя забывать о мерах безопасности. В Краснодарском крае продолжает расти число больных коронавирусом. По последним данным в регионе 184 зараженных. Среди них 4 - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 28,5 тысяч.- Сейчас 128 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1006 человек в крае скончались от коронавируса.В Сочи на площади Флага и Приморской набережной начали работать волонтеры, которые напоминают о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию на прогулке по празднично украшенному курорту.- В особом режиме санитарно-эпидемиологической безопасности в этом году пройдут рождественские службы в сочинских храмах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи. - Во время богослужений необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора.Представитель пресс-службы напомнила, что для профилактики рисков, связанных с распространением смертоносного вируса, пожилым людям старше 65 лет и хроническим больным лучше воздержаться от посещения храмов и посмотреть службу онлайн.На входе в сочинские церкви предусмотрена термометрия, на всей территории – строгий масочный режим. За соблюдением социальной дистанции согласно нанесенной разметке будут следить священники и добровольцы. Во время праздничных богослужений в усиленном режиме будут дежурить сотрудники полиции и казачества. Особое внимание уделят храмам в центре города и на Красной Поляне.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 6 января 2021В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 53 новых случаев заболевания.Коронавирус в Анапе 6 января 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили 7 пациентов.Коронавирус в Сочи 6 января 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 23 человек.Коронавирус в Геленджике 6 января 2021В Геленджике за последние сутки выявлены два инфицированных.Коронавирус в Туапсе 6 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки выявлены пять новых случаев заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 6 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки два заболевших.