88-летняя Валентина Алексеевна Кулешова не сидит на шпагате, не поет и не демонстрирует пышные формы (разве что хлебопекарные!), но получает тысячи откликов на свои посты ежедневно.В своем (с позволения сказать!) преклонном возрасте инстабабушка Валя не только получает удовольствие от общения с аудиторией через соцсети, но и сделала это увлечение существенной прибавкой к пенсии.Теперь профиль бабушки Вали, на который, к слову, подписаны больше 30 тысяч человек, ссылается на ее собственную книгу. Она написала ее по мотивам постов в своем инстаграм. А внуки помогли опубликовать.- На бумажный вариант подписались уже около 100 человек, - говорит «Комсомольской правде» ее дочь Татьяна. - Есть еще электронная альтернатива.Первый экземпляр Валентина Алексеевна отправила российскому президенту. Подарок пожилого автора без внимания в администрации Владимира Путина не оставили, прислав в ответ благодарственное письмо.- Я теперь уже не могу остановиться, - говорит женщина. - Хотя, конечно, силы уже не те. Но инстаграм заставляет всегда быть в форме и отвечать своим подписчикам, проявлять к ним уважение.А с монитора на нас смотрит пожилая блондинка в модном пальто пудрового оттенка и с айфоном в руках. Каждый день подписчики справляются о здоровье своей инстабабушки - время сейчас очень неспокойное для людей ее возраста.- Может, народ соскучился по настоящему? - считает Татьяна, дочь 88-летней Валентины Алексеевны. - А тут живой свидетель многих и многих перепетий в нашей стране. Маме кто-то написал даже: «В абсолютной куче мусора, мишуры и бесполезной информации, Вы - глоток свежего воздуха!».Поразительно, но первую тысячу ее аккаунт три года назад обрел после поста о том, как она хоронила Сталина.«Я была студенткой, весь институт ждал, что он поправится, на лекциях профессор, знающий его лично, смахивал слезу с лица каждый раз, когда прямо посреди лекции включал радио, где звучало «здоровье товарища Сталина резко ухудшилось...». По всему институту, на улицах, в метро по громкой связи звучали последние новости о здоровье Иосифа Виссарионовича, сообщали какое сегодня у него давление и температура.К счастью, баба Валя на здоровье пока не жалуется. Недавно она съездила в сочинский санаторий на отдых, строго выполняя все требования эпидемиологов.- Я везде хожу в маске и перчатках, и пока бог миловал, - ведет отчет перед читателями Валентина Алексеевна.Кстати, в свои 88 она прославилась еще и тем, что организовала «помидорный» марафон в другой популярной сети - WhatsApp.- Мы высылали всем желающим семена моего любимого сорта Крон Принц, - рассказывает сама интернет-бабушка, - а они должны были вырастить небывалый урожай. Была даже одна участница из Франции.Предстоящей весной баба Валя ждет новых всходов. Благо, погода позволяет уже сейчас готовиться к новому продуктивному году.