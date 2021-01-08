В Краснодарском крае не снижается число заболевших коронавирусом. Еще 185 больных в сутки и 16 умерших после инфицирования.По-прежнему надежды победить пандемию возлагаются на массовую вакцинацию. Правда, пока официальный старт ее в Краснодарском крае объявили лишь в одном районе - Курганинском.Здесь прививку от COVID-19 можно будет сделать уже сегодня, 8 января, с 8 до 12 часов дня. Записаться заранее на иммунный укол нельзя. Есть и возрастные ограничения у препарата Спутник V.- Желающим (не моложе 18 лет) обращаться в прививочный кабинет №106 (1 этаж) при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, - сообщили в ЦРБНапомним, в минздраве Краснодарского края известили о том, что до февраля в регион поставят более 200 тысяч доз препарата. Прививать будут всех желающих.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 8 января 2021В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 59 новых случая заражения.Коронавирус в Анапе 8 января 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили 6 пациентов.Коронавирус в Сочи 8 января 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 8 человек.Коронавирус в Геленджике 8 января 2021В Геленджике за последние сутки выявлены 4 инфицированных.Коронавирус в Туапсе 8 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки выявлены два новых случаев заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 8 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки еще два заболевших.