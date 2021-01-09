В Краснодарском крае снижается число заболевших коронавирусом. За последние сутки на Кубани было зафиксировано 185 случаев заражения инфекцией. Еще 14 умерли после инфицирования.Сейчас в регионе стартует массовая вакцинация. Накануне, 8 января, она началась в Курганинском районе. Ранее в минздраве Краснодарского края заявили, что до февраля в регион поставят более 200 тысяч доз препарата. Прививать будут всех желающих.Особое внимание уделяется кафе, магазинам и развлекательным центрам, которые строго соблюдают антиковидные требования. За время пандемии в Краснодарском крае были выявлены нарушения в 643 различных заведениях. Всего было обследовано 12130 предприятий.- Особое внимание уделяется горному кластеру Сочи. Здесь по поручению губернатора Вениамина Кондратьева создан региональный оперативный штаб по проведению зимнего курортного сезона. Его задача – координировать действия всех служб, отвечающих за работу курорта – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Отмечается, что в штаб вошли более тысячи человек, включая правоохранителей, казачества, дорожников и не только. Ежедневно они осматривают более 100 заведений. Они будут продолжать круглосуточный мониторинг до 10 января.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 9 января 2021В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 57 новых случая заражения.Коронавирус в Анапе 9 января 2021В Анапе положительный тест на коронавирус получили 6 пациентов.Коронавирус в Сочи 9 января 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 22 человек.Коронавирус в Геленджике 9 января 2021В Геленджике за последние сутки выявлены 16 инфицированных.Коронавирус в Туапсе 9 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки выявлены 2 новых случая заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 9 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки еще один заболевший.