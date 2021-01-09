Новогодние и рождественские праздники подходят к концу. Туристы массово возвращаются домой, чтобы пару дней побыть в родных стенах и после длительных выходных снова приступить к работе.Из-за закрытых границ с некоторыми странами, в этом году в Сочи приехало рекордное количество отдыхающих. В связи с этим массовый отъезд был неизбежен. В аэропорту Сочи 8 января сняли гигантскую очередь из людей, которые маленькими шажками движутся к стойкам регистрации, чтобы попасть на свой рейс.- Сочи - город олимпийской доблести и славы. Международный аэропорт. Нереально безумные, километровые очереди к стойкам регистрации! Я таких не видел нигде и никогда, прожив более 50 лет и отлетав почти в сотню стран, - написал в соцсетях отдыхающий по имени Ренат.Пассажиры также пожаловались на безответственность толпы в период пандемии.- В очередях только половина людей соблюдает меры безопасности, остальные – без масок, не говоря уже про перчатки, - акцентируют пользователи в интернете.9 января в аэропорту таких очередей уже нет. Но туристы продолжат покидать город после праздников.- В аэропорту Сочи наблюдалось кратковременное скопление пассажиров, связанное с наложением массового вылета туристов. Ситуация была оперативно локализована за счет открытия дополнительных линий досмотра. Учитывая значительный рост пассажиропотока в период новогодних и рождественских каникул, аэропортом принято решение использовать зону вылета международных рейсов для обслуживания внутреннего турпотока, а также четырех дополнительных выходов на посадку в летней зоне (внутреннем дворике на 1 этаже), что позволит сократить число пассажиров в зоне ожидания вылета на 2 этаже аэровокзала, - сообщили \\"Комсомольской правде\\" - Кубань\\" в пресс-службе аэроузла.В настоящее время аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Напомним, что во всем местах массового пребывания людей в Сочи, в том числе и в аэропорту, проводится дезинфекция и обработка всех поверхностей.Мэр Сочи сказал, что за время новогодних праздников вспышек коронавируса на курорте не было. Что касается горнолыжного сезона, если позволит погода, то его закроют лишь в мае.