Новогодние и рождественские праздники в Краснодарском крае прошли при аномально теплой для января погоде. Но синоптики уверяют, холода уже близко. Первая рабочая неделя года встретит жителей региона дождями, а к выходным и вовсе край заметет снегом.- В Краснодаре и крае сильные дожди пройдут уже 10 января. 11 января в краевом центре местами возможен небольшой снег, в регионе также ожидаются дожди с мокрым снегом. На дорогах – гололед. Порывы ветра местами могут достигать 12-17 м/с. Ночью температура воздуха будет держаться на отметках от -6, днем поднимется до 4 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По данным метеорологов, с 11 января температура в регионе понизится, а в середине недели, 13 января, ожидается температурный скачок – в крае снова потеплеет до +18, до таких отметок столбики термометров поднимутся на Черноморском побережье, в Краснодаре – до +11.С 15 по 18 января на Кубани снова похолодает, дожди сменятся снегом.В Сочи уже распространили штормовое предупреждение. 10 января в городе-курорте ожидается дождь, местами пройдет ливень. По прогнозам, здесь будет лить в Сочи также всю неделю. Следующая буря нагрянет на курорт к концу недели, 15 января, тогда же ожидается и понижение температур.В городах и районах края уже начинают готовить спецтехнику. Из-за температурных скачков дороги покроются ледяной коркой.При возникновении происшествий нужно звонить по номеру 112.