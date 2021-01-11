Зима в Краснодарском крае продолжает преподносить сюрпризы. В новогодние каникулы о календарном времени года напоминали только нарядные елки на площадях. И хотя природа балует кубанцев погодой в любое время года, но начало 2021-го оказалось аномально теплым. Температура воздуха прогрелась до непривычных плюсовых отметок в январе. А на Черноморском побережье, где, кажется, и не закрывали купальный сезон, и вовсе била рекорды. Но вчера, 10 января, зима снова вступила в свои права, вывалив на головы жителей региона тонны снега. А синоптики сделали прогноз погоды на Старый Новый год.- Снег будет идти на Кубани до 13 января, то есть до самого старого Нового года. В некоторых районах осадки будут очень сильными. Есть опасность налипания мокрого снега и обрыва коммуникаций. Ночью в эти дни подморозит до минус 7 градусов, - сообщают в краснодарском отделении Гидрометцентра.Редкий случай, но снег доберется даже до субтропического Сочи. Правда, вряд ли ляжет.- На побережье Черного моря погодные условия будут осложняться еще и сильным ветром, до 17 метров в секунду, - уточняют синоптики.О безопасности своей и близких лучше позаботиться заранее, оставшись дома у елки встречать Новый год по старому стилю.