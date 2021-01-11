В Сочи распространили штормовое предупреждение об опасности схода лавин. Оно действует до вечера четверга, 14 января. По данным специалистов, из-за погодных условий есть вероятность, что снежный накат сойдет в любой момент.- По предупреждению метеорологов, с 18:00 11 января и до 18:00 14 января 2021 года в горах Сочи выше 1500 метров над уровнем моря сложится лавиноопасная обстановка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.В настоящее время все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Сочи временно воздержаться от выходов в горы.- При возникновении происшествий необходимо звонить по номерам 010, 112, - добавили в мэрии.Ранее «Комсомолка» сообщала, что курорты в регионе безопасны, если люди соблюдают рекомендации администрации и лавинных служб. Это тот самый случай, когда стоит прислушаться к предупреждению.СОВЕТЫЕсли вы все-таки собрались в горы, главное положите в рюкзак теплые вещи, термос, немного еды, спички, запасные рукавички, мобильник, аптечку и фонарь. Возьмите лавинные датчики, при поисках после схода лавины человека с ним найдут в десять раз быстрее.Если вы увидели лавину, чтобы уйти от нее, нужно ехать вниз по диагонали скатывающемуся снегу. Увидев снежную надвигающуюся массу, нужно кричать и подавать сигналы, чтобы ситуацию заметили спасатели и начали работать.Если лавина застала ночью и накрыла домик, в котором вы находились, то, по возможности, попытайтесь спрятаться под мебелью.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт рассказал, безопасно ли на горнолыжных курортах Краснодарского краяЕсли это новый горнолыжный курорт, то наблюдений и исследований было мало, в таких местах сложно предположить, где лавиноопасно, а где нет (читайте далее)