Порноактриса, называющая себя просто Ева Мария, отсидела трое суток за то, что отправилась голышом фотографироваться на стадион \\"Краснодар\\". Тогда ее засняли на камеры мобильных телефонов многочисленные \\"доброжелатели\\". Но эпатажная красотка на земляков не в обиде! Более того, она решилась на новые приключения, прихватив с собой фотографа и сменные мини-трусы.В таком виде она щеголяла перед опешившей публикой по заснеженному Краснодару. Заглянула и в места былой славы - одноименный парк. Это сейчас лучшая фотолокация в городе.- На меня пялились все, но я ж ради любви и жизни все делаю, - признается она.Вот на кадрах Ева Мария - в высоких сапогах на босу ногу и в миниатюрных бикини переходит центральную улицу Краснодара. Мимо проплывает городской трамвай с пораженным обнаженкой вагоновожатым.А тут в сугробах девица уже нагишом.- Хорошо порезвились, - резюмирует краснодарка.Кстати, ню в общественных местах - это не единственное ее увлечение. Ева Мария штурмует певческий Олимп, записывая клипы. Так что не ровен час и краснодарская голышка окажется на попсцене.