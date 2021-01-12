Белые медведи в Геленджике – это больше похоже на сказку. Но не для сотрудников местного Сафари-парка. В декабре в центре появились на свет сразу два малыша: мальчик и девочка. Медведица Сережка, которая приехала на Кубань с Новой земли семь лет назад, оставила малышей в вольере и ушла сразу после родов.- Это обычная практика для медведицы, которая родила в первый раз, – говорит сайту «КП» – Кубань» Елена Миловидова, заместитель директора Сафари-парка. – Ей надо хотя бы раз принять детей. Иначе есть риск, что она оставит их в любой момент. В лучшем случае, она детей бросит, в худшем – нанесет увечья. Бывает, малышей даже не успевают забрать.Роды у Сережки прошли планово. Но не в берлоге, как обычно, а в вольере. Так медведица дала понять: воспитывать малышей она не будет. Но и калечить никого не стала.Из вольера медвежат забрали на выхаживание сотрудники зоопарка. Поселили новых жильцов в карантинный бокс и стали выхаживать. А уже спустя месяц, под бой курантов, медвежата открыли глазки.- Они рождаются недоразвитыми. Так заложено природой. В первый месяц после рождения у медвежат завершается эмбриональное развитие. Сейчас у малышей режутся зубы, – добавляет Миловидова. - Если хоть один ребенок не понравится медведице, она не будет содержать берлогу. Наверное, именно поэтому Сережка и родила в вольере. Сам процесс раннего развития рассчитан, что медведица лежит в берлоге и никуда не отходит. Малыши проводят первый месяц на ней. Это как вынашивание, но уже не в организме матери, – объясняет женщина.С отцом дети еще не виделись – слишком меленькие. 18-летний медведь по кличке Седов в Геленджике на побывке. Из-за реконструкции вольера в родном Красноярске его отправили в отпуск на юг еще в 2014 году. И ему в этих краях так понравилось, что даже закрутил роман с Сережкой. А в конце 2020 года впервые стал отцом. Для Сережки это тоже первые роды.Малышей у матери забрали и кормят каждые 2-3 часа заменителем молока. А еще крох вычесывают и протирают салфеткой. Правда, им это не очень нравится – визжат!- Ходить они начнут не раньше, чем в три месяца. Это норма. Обычно два-три месяца они лежат в берлоге. Ползают по матери. Вокруг нее. Пока они даже не стоят на ногах и ползают по боксу, – говорит Миловидова.Хотя глаза и открыли, но пока ничего не видят. Впервые они взглянут на мир через неделю.Кстати, белые медведи раньше в Сафари-Парке Геленджика еще не рождались. Поэтому местные специалисты на связи с коллегами из России и Европы.- Ищем любые сведения, которые помогут нам. Например, кто и чем кормит, как часто. Какие этапы развития и роста должна быть у малышей. Это все надо знать, чтобы понимать, как идет развитие, – добавляет заместитель директора.Сейчас контакт с мишками ограничен. За ними следят всего четыре «матери» – сотрудника. Они не отходят от медвежат ни на минуту. Также ситуация на контроле у врачей-ветеринаров. Имен мишкам пока не дали.- Как ни странно, называем их девочкой и мальчиком. Как и есть, – резюмирует Миловидова.Имена медвежатам дадут позже, когда они подрастут, а сотрудники поймут их размер и характер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Они наконец-то открыли глазки!». В Сафари-Парке появились на свет белые медведиОни родились еще в декабре 2020-го, но впервые открыли глаза уже под бой курантов (читайте далее).