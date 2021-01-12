В 2021 году Крещение Господне выпадает на 19 января. Для глубоко верующих это большой религиозный праздник, для обывателя, не строго соблюдающего заповеди, — повод приобщиться к обряду омовения. Но в этот раз краснодарцы вынуждены праздновать Крещение с ограничениями. Виной тому – пандемия коронавируса, которая, к сожалению, еще не закончилась.Ранее стало известно, что в Усть-Лабинске отказались в Крещение от крестного хода и купаний. В районе помимо ковида есть еще одна причина, помешавшая традиционному обряду, - обмеление местного озера Копытко. Тут практически нет воды, нырять попросту некуда. Но в кубанской столице горожанам окунуться в купель все же разрешат.- Никаких предписаний ни от Роспотребнадзора, ни от администрации мы не получали. То есть крещенские купания все-таки будут, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель информационно-издательского отдела Екатеринодарской и Кубанской епархии диакон Михаил Степанков.В Роспотребнадзоре также заверили – никаких запретов не ожидается.- Но все же стоит помнить об ограничениях, которые и так действуют в Краснодарском крае. Прежде всего, это соблюдение социальной дистанции, о ней не стоит забывать и у купелей. Заходить в воду люди должны по очереди, не мешая друг другу. Если человек выходит из воды и забегает в палатку погреться, то рекомендуем надеть маску, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Роспотребнадзоре Кубани. – Ну и конечно, если чувствуете недомогание, и уж тем более, если у вас поднялась температура, то от купаний лучше отказаться.Отдельные рекомендации касаются жителей в возрасте 65 лет и старше, а также краснодарцев с заболеваниями, требующими соблюдения самоизоляции. Их просят воздержаться от участия в крещенских купаниях.НА ЗАМЕТКУГде окунутьсяОбычно в кубанской столице организуют несколько купелей. Самое популярное место – у храма Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне. Также обряд омовения устраивают около храма Дмитрия Донского, около Дворца спорта «Олимп», а также в районе пляжа Старая Кубань. На данный момент определяются места для купаний.- Если мы говорим об открытых водоемах, например, реке Кубань около храма Рождества Христова, то здесь из года в год всегда много желающих окунуться. Потому важно заранее подготовить место для купаний, все проверить, предусмотреть меры предосторожности, - сказали в епархии. – Если говорим о закрытых водоемах (бассейнах и купелях), то в этом году омовения планируются в станицах Елизаветинской и Старокорсункской, а также в хуторе Ленина.Подготовительная работа начнется уже на этой неделе. Все места для омовения будут оборудованы в соответствии с требованиями безопасности.Каждый сотрудник, обеспечивающий безопасность на объекте, при себе будет иметь первичные средства оказания помощи. В случае форс-мажора спасатели всегда подхватят и вытащат человека.Ранее сообщалось, какая погода ожидается в Краснодаре на Крещение 2021.