Последствия таяния снега в Краснодаре 12 января 2021 привели к образованию непроходимых «морей» и слякоти повсюду.- Второй день не могу снять резиновые сапоги – лужи такие, что хоть вплавь отправляйся, - признался «Комсомольской правде» - Кубань» учитель одной из школ краевого центра. – Мои ученики уже подшучивать начали, человеком в футляре называют.Почти наводнение кругом. Те, кто привык ездить на работу на велосипедах, вынуждены из-за глубоких луж пересесть на общественный транспорт. Краснодарские собаководы даже временно отказались от прогулок с питомцами – слишком высока вода для квартирных собачек.В одном из микрорайонов жителям даже удалось поплавать на сапе прямо возле подъезда – столь глубоким и широким оказалось озеро.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что новогодние каникулы в Краснодарском крае завершились настоящей зимой, о которой еще на Рождество почти ничего не напоминало. Снегопад доставил горожанам массу неудобств.Мокрый снег при температуре около ноля начал валить ранним утром и продолжается весь день. В Краснодаре и крае было объявлено экстренное предупреждение, которое действовало с 10 по 12 января.На улицы краевого центра вышла техника. 27 машин обработали занесенный снегом асфальт, но крупные хлопья быстро превратил проезжую часть в месиво.Без ДТП в этот день не обошлось. В аварию утром попал пассажирский автобус в районе «Красной Площади», днем произошло столкновение с участием автомобиля такси на перекрестке Северной и Корницкого.Очевидцы сообщили также, что под тяжестью налипшего снега сломалась ветка дерева на пересечении улиц Бабушкина и Тургенева. Еще одна ветка упала на трамвайные пути в районе улицы Колхозной, ее пассажиры убрали самостоятельно.