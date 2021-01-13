Модный дизайнер Бэлла Потёмкина показала шикарную фигуру в бикини в сугробе на Красной Поляне. Она мастерски катается на лыжах весь день напролет даже в плохую погоду: в туман с дождем.К минусам отдыха Бэлла Потёмкина отнесла дефицит снега в горах, плюсовую температуру на трассах.- Пока, на данный момент, особенно в городе не чувствуется зимней сказки, - поделилась впечатлениями модный дизайнер. - Сегодня после обеда полил дождь, и мы полностью промокли, потеряли один ски-пас и долго восстанавливали.Но плюсов горнолыжного сезона в Красной Поляне, по мнению Бэллы Потёмкиной, гораздо больше. По ее словам туристов сейчас мало, поэтому никаких очередей в кассы, и на подъемники нет. Дефицит снега не ощущается: белое покрывало на трассы насыпают из пушек заранее.Она отметила обилие кафе и ресторанов и трассы разного уровня сложности на всех трех курортах.- В целом все очень модно, вкусно и недорого, - подытожила дизайнер.Бэлла Потёмкина разделась на Красной Поляне. Она устроила фотосессию в лыжных ботинках, шлеме и невесомом бикини.- Снять всю комбинезон и всю амуницию заняло полчаса, от стресса я даже не мерзла, адреналин просто переполнял, - призналась дизайнер. - Люди вокруг останавливались и снимали, как я катаюсь в купальнике. Как истинная леди я больше переживала, хорошо ли сидит купальник.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Алла Довлатова поделилась впечатлениями о новогоднем отдыхе в Сочи. Актриса призналась, что Красная Поляна ей нравится больше Австрии.Она напомнила о главном преимуществе курорта, где горнолыжный отдых сочетается с прогулками у моря. Алла Довлатова призналась, что в Красной Поляне ее привлекают удобные пункты проката оборудования, разнообразные развлечения для детей, трассы для тюбинга, хаски-центр. Звезда рассказала, что в этом году поставила на лыжи младшую 3-летнюю дочь Машеньку.