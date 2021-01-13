В Краснодарский край пришла сложная погода, словно в небесной канцелярии произошла неразбериха. Снег резко сменился дождем, температурные отметки подскочили до летних значений, а в прогнозах на ближайшие два дня – снова морозы.Так, в Сочи сегодня идет на рекорд, здесь потеплело до 21 градуса. Метеоролог объяснил, с чем связано такое явление.- На курорте, как собственно на территории всего края, потеплело из-за южного циклона. Потоки поменялись на тропическое направление, но это кратковременно. Центр циклона сейчас находится над Азовским морем, теплые воздушные массы опоясывают всю территории края, Турцию и большую часть Европы. Поток будет постепенно смещаться к северу, а под влиянием антициклона уже завтра будет заблокирован на европейской части страны и там разрушится, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник.По данным метеоролога, по-летнему теплая погода в Сочи установилась не только благодаря южному циклону, но и другому важному фактору – теплому морю, сейчас температура воды держится порядка 13 градусов, это достаточно высокая отметка для января. Будет ли поставлен температурный рекорд на курорте, можно будет узнать только в конце суток. Напомним, что вместе с теплом в Сочи сейчас дождливо и ветрено.- С 14 января температура в края начнет постепенно понижаться. Днем будет не выше 7 градусов. С пятницы, 15 числа, пойдем на активно отрицательные значения, - добавил Колесник.А в ночь на 19 ожидаются поистине крещенские морозы. Об этом ранее сообщала «Комсомолка».