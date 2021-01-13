На только что заснеженный Краснодарский край сегодня, 13 января, обрушился дождь, а в курортном Сочи шпарит, как летом. Температура во всероссийской здравнице вот-вот достигнет своего исторического максимума в январе +22 градусов.- На самом деле ничего удивительного в этом нет, - рассказал \\"КП\\" - Кубань\\" профессор кубанского государственного университета Юрий Ткаченко. - Так происходит нередко, когда циклон, которые несет нам морозы с сибирских регионов, с Севера, сталкивается с Атлантическим циклоном. Кроме того, мы живем рядом с двумя морями - Черным и Средиземным. Это тоже оказывает влияние на климат.Ученый напомнил, что в 2006 году на Кубань пришли 30-градусные морозы. Сейчас минусовые температуры не будут иметь таких непривычных для южной зимы значений, но они будут по-настоящему традиционными, крещенскими.- Да, сегодня и завтра у нас потепление. Но конец недели станет рекордным для этой зимы по холодам. Ночью даже на Черноморском побережье температура опустится до минуса, - свидетельствуют синоптики.Юрий Ткаченко подтверждает, температурные \\"качели\\" - особенность кубанского климата.- Это напрягает, прежде всего, экстренные службы. Но аграрии однозначно могут торжествовать - погода исправляет прошлогодняя засуху, а снег и морозы уничтожают вредителей, - говорит профессор.Более того, снег, который уже почти смыло с улиц кубанских городов и станиц внезапным дождем, снова близко.Метеорологи прогнозируют, что белое покрывало накроет их уже после 15 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМетеоролог о почти летнем потеплении в Сочи. И вот почемуНа курорте может быть установлен температурный рекорд (подробнее)