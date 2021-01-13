Над Кубанью выросли опоры нового моста через реку. Южные ворота в Краснодар собираются построить за 4 года. И чтобы ускорить процесс, федеральная казна выделит 800 миллионов рублей.- Этого моста ждут жители обоих регионов - Кубани и Адыгеи. На сегодняшний день первый этап стройки завершен, - рассказал журналистам глава Кубани Вениамин Кондратьев.Из семи планируемых над Кубанью возвели пять опор. Окончена верхняя часть свайного фундамента. Для этого потребовалось перестроить почти 490 метров газопровода.Сейчас уже можно говорить что объект готов на 16 процентов.Яблоновский мост – объект межрегионального значения. Он является началом федерального маршрута А-146 Краснодар – Новороссийск, который обеспечивает транспортные связи кубанской столицы с Черноморским побережьем, морским портом Новороссийск и юго-западной частью Краснодарского края. По нему ежедневно въезжают и выезжают сотни машин. Дублер существенно разгрузит действующий мост, но прежний использовать пока тоже продолжат.В краевом минтрансе называют будущий мост уникальным. Длина металлических пролетов превысит 100 метров, а протяженность перехода составит 1,1 км, в том числе длина самого моста – 478 метров. Он будет четырехполосным, с тротуаром и велосипедной дорожкой. Мост станет продолжением краснодарской улицы Захарова.Стоимость возведения моста может составить от 7 до 9 миллиардов рублей. Это почти треть бюджета Краснодара вместе со всеми дотациями и субсидиями, в чьей юрисдикции находятся мосты через Кубань. Поэтому Минтранс России запланировал включить его в проект трехлетнего федерального бюджета. В этом году помощь из казны на выполнением всех работ достигла больше полумиллиона рублей. Но это еще не все. До конца стройки века денег еще добавят.