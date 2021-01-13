Выпавший в Краснодарском крае снег до сих пор не дает покоя жителям. Кубанцы так скучали по настоящим сугробам, что в первые же часы устроили заезды на санках. Особо подготовившиеся выходили на улицу в лыжах. На утро, когда улицы буквально замело, люди стали лепить снеговиков, причем самых разных форм. Ребятня с родителями воплотили в жизнь все свои творческие порывы – создали необычные скульптуры от причудливых зверушек до инопланетян. Но нашлись и те, кто решил в своих экспериментах зайти дальше.Так, сразу несколько жителей Кубани записали на видео, как поджигают комок снега. На одном из роликов мужчина выходит во двор своего дома, подходит к сугробу и в руках лепит ледяной шар.- Думаю, чего не тает снег, вроде плюсовая температура, дождь идет два дня, снеговик стоит. В чем же проблема? - говорит житель поселка Агроном в Динском районе на камеру и заносит снежный шар в дом.Там эксперимент продолжается. Мужчина берет газовую зажигалку, подносит к снежному кому и начинает поджигать. Спустя несколько секунд одна из сторон начинает обугливаться.- Дораспылялись... Химии столько, что снег не тает! - продолжает запись мужчина.Наспех записанный ролик появился в Сети и тут же всполошил пользователей. Пока одни начали тревожиться за свое здоровье, мол, раз столько химии в снеге, то нужна дополнительная защита, другие напомнили об уроках химии в школе.- То, что вы увидели на видео, чистая правда. Это не постановка и не монтаж. Именно так ведет себя настоящий снег, если его поджечь зажигалкой, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Петр Потапов. - Из-за своей пористой природы снежный комок поглощает воду по мере таяния. Но создается впечатление, что с ним ничего не происходит.Черные же следы, по словам эколога, появляются от самих зажигалок. При сжигании бутана, входящего в состав, на комке снега остается сажа.- На самом деле, чем плотнее ком снега, тем дольше он сохраняет температуру и след медленнее тает. Плотно сбитые сугробы могут пролежать и +15, - добавляет Петр Потапов.