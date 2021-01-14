В кубанской столице начнут собирать современные троллейбусы немецкого качества. Эти машины в новом кузове - такой еще не представлен на российском рынке. А сами работы будут идти на производстве в КТТУ.- В начале года мы приступаем к крупноузловой сборке абсолютно новых троллейбусов, - сказал градоначальник Евгений Первышов. - Это позволит закрепить взаимодействие с предприятием, создать новые рабочие места, приобрести квалифицированные кадры для города.Помимо этого, сборка в Краснодаре позволит серьезно сэкономить средства.- Практически каждая четвертая машина получается идет бонусом, то есть бесплатно, в сравнении с покупкой готовых троллейбусов, - добавил глава города.Новая машина, действительно, выглядит как транспорт из будущего. У транспорта большая площади остекления - это позволит пассажирам осматривать достопримечательности города, обзор здесь отличный.Кузов специально обшили не металлом, а стеклопластиковыми панелями - удар током в данном случае исключен.Кроме того, «рога» троллейбуса никто не увидит - крышевое электрооборудование скрыто, таким образом, транспорту хотели придать эстетический вид.- Салон просторный с низким уровнем пола. Общая вместимость - 110 пассажиров, мест для сидения - 35. Интерьер планируется сделать в красном цвете. Поручни, сидушки, - все в единой гамме. рассказывает директор компании-производителя электротранспорта Ирина Сватковская. - В машинах будет установлен кондиционер, который будет как охлаждать салон, так и работать на обогрев. То есть потреблять электроэнергии он будет меньше.К тому же климатическая установка будет с бактерицидной обработкой воздуха, что актуально в период не только пандемии коронавируса, но и во время сезонных простуд.Отметим, что в 2021 году в Краснодаре хотят собрать не менее десяти новых машин.- Но хочу сказать, что мощности нашего производства позволяют собирать до 20 машин в год. Персонала у нас достаточно, но, возможно, потребуется расширение площадок, - сказал директор КТТУ Александра Грачев.Всего же предстоит обновить 143 единицы общественного транспорта. Хотя потребность города в новых троллейбусах гораздо выше - на ближайшие годы это около 200 единиц.Напомним, на масштабное обновление общественного транспорта Краснодара выделено 3 миллиарда рублей. Ранее были закуплены новые трамваи, еще 33 вагона будут приобретены в 2021 году.