В Краснодаре задержали популярного тиктокера Даню Милохина. Фотография того, как кумира подростков из соцсети, уводит человек в форме полицейского была опубликована на его официальной странице.Следом за 19-летним парнем тянется вереница поклонниц.В ГУВД по Краснодарскому краю готовят разъяснения по поводу того, что попало в сеть. Официальной информации пока нет.Однако эпатажное поведение Милохина во время пандемии коронавируса уже попадало во внимание правоохранителей. Так его едва не посадили под стражу за несанкционированную вечеринку в Москве в честь празднования своего Дня рождения.КТО ТАКОЙ ДАНЯ МИЛОХИН6 декабря ему исполнилось19 лет. За прошлый год этот парень сумел сделать головокружительный взлет, став настоящей звездой шоу-бизнеса. Успех артистичному молодому человеку принесла социальная сеть TikTok, в которой у него в начале декабря 2020 года уже без малого 10 млн подписчиков.Клипы с Тимати и Джиганом, совместная работа с Николаем Басковым и Андреем Малаховым, приглашения на «Вечерний Ургант» и Comedy Club, премия GQ в номинации «Открытие года», интервью с Ксенией Собчак и солидные рекламные контракты – сегодня это будни Милохина.