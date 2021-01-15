В Красной Поляне еще неделю назад райдеры шутили, что трассы на сочинских горнолыжных курортах бывают не только зелеными, синими, красными и черными. Но еще и коричневыми - из-за дефицита снега, сквозь который проступает глина и камни.Наконец, лыжники и сноубордисты дождались долгожданного снегопада. 14 января снег шел и на всех высотах Красной Поляны. От 540 метров над уровнем моря до вершин с отметками более 2 тыс. метров.- Это просто волшебный праздник снега! Наконец-то сложилась нормальная каталка, - восхищаются истосковавшиеся по пухляку райдеры. – Даешь целину!Сотни райдеров поспешили на трассы. Среди них не только туристы, но и сочинцы. Многие из них признались, что ради такого идеального паудер дня даже взяли отгул на работе.- 17 января Международный день снега, но мы его отмечаем на неделю раньше, - в один голос говорят лыжники и сноубордисты.В сторис в аккаунтах в Instagram всех трех сочинских курортов – «Роза Хутор», «Красная Поляна» и ГТЦ «Газпром» - целый день выкладывали снежные фото.Напомним, что в Сочи распространили предупреждение по сильному налипанию снега и гололедице.- Метеорологи предупредили о резком ухудшении погодных условий в предгорной и горной зоне города-курорта Сочи. До утра 15 января там ожидается местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах – гололедица, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.Но есть у powder day и обратная сторона медали. После сильных снегопадов в разы возрастает опасность схода лавин. В горах Сочи действует штормовое предупреждение. Лавиноопасная обстановка сложилась выше 1500 метров над уровнем моря. Спасатели рекомендуют туристам соблюдать все необходимые меры предосторожностиРанее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодар вернулась зима.