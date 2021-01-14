В Сочи распространили предупреждение по сильному налипанию снега и гололедице. Стихия одолеет Красную Поляну.- Метеорологи предупредили о резком ухудшении погодных условий в предгорной и горной зоне города-курорта Сочи. До утра 15 января там ожидается местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах – гололедица, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.Также в мэрии добавили, что спецтехника продолжает работать в усиленном режиме. В Сочи продолжает действовать предупреждение по сильным осадкам с ветром. Также спасатели предупредили об опасности схода лавин в горах.- Не рекомендуется оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями. При возникновении происшествий гражданам следует звонить по номеру 112, - напомнили специалисты.