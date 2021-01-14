Три дня в городе-курорте действовало экстренное предупреждение по лавиноопасности. Сегодня, 14 января, его продлили.- Вплоть до 17 января в горах Сочи выше 1000 метров лавиноопасно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Стоит отметить, что ранее предупреждали, что опасно подниматься выше 1,5 тысяч метров, сейчас же необходимо соблюдать меры безопасности ниже этой высоты.- Из-за схода снежных лавин могут возникать ЧС с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, - добавили в ведомстве.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи резко похолодало, накануне там был установлен температурный рекорд.