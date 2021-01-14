В Сочи температура воздуха 13 января достигла аномально высокой отметки 21,2 °С. Таким образом, был превышен рекорд 53-летней давности.- В Сочи не устоял температурный рекорд 1968 года (20,0° С) — здесь столбик термометра поднялся до отметки 21,2 °С, — сообщили в центре ФОБОС.А на следующий день температура резко снизилась – в центре курорта до +8 °С.Даже растения не выдерживают подобных резких перепадов температуры. В сочинском парке «Ривьера» из-за сильного ветра и чрезмерно влажной почвы упал столетний кедр.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что такого января в Сочи не было 50 лет! На курорте зафиксировали исторический максимум.