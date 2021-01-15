Третьему по счету снегу этой зимой можно было бы порадоваться, если бы коллапс, который он с собой приносит. Сейчас последствия снегопада в Краснодарском крае 15 января 2021 устраняют в аэропорту Краснодара и на его дорогах.Почти 20-метровый покров снега сковал работу воздушной гавани.- Аэропорт Краснодара закрыли из-за снега до 11 часов, по данным на 8 часов утра задержаны 13 рейсов, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.Неулетевших пока пассажиров обеспечили питанием. Все в ожидании.В мэрии Краснодара срочно развернули экстренный штаб, где по словам градоначальника отслеживаются все проблемные участки на улицах.- Мы просим жителей воздержаться от использования личного транспорта. Город стоит в пробках, - записал Евгений Первышов видеообращение.Школьникам в прилегающих к Краснодару станицах разрешили остаться дома. Правда, подозревают родители, это скорее для того, чтобы у детей была возможность вдоволь наиграться в снежки.Редкое для юга явление природы может уже больше и не наступить этой зимой. После довольно сильных для Кубани морозов вновь придет потепление.