После потепления на Краснодар снова обрушился снегопад – уже второй в этом году и такой же мощный по силе. Мело всю ночь. Из-за сугробов, которые просто не успевали чистить, и плохой видимости закрыли аэропорт. Городские магистрали стали в пробках.- Аэропорт Краснодара закрыли из-за снега до 11 часов, по данным на 8 часов утра задержаны 13 рейсов. Самолеты планируется выпускать с 9 часов, но время будет корректироваться в зависимости от погодных условий. Пассажиры задержанных рейсов находятся в зале ожидания, представители авиакомпаний обеспечили их водой и питанием, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.В настоящее время взлетную полосу, рулежные дорожки и перрон очищают от снега и обрабатывают химреагентами.Дороги Краснодара сковали 9-бальные пробки. По данным агрегаторов, на городских магистралях больше десятка опасных участков, - о них предупреждают водители. Также фиксируется несколько ДТП.Из-за сложной дорожной ситуации мэр Краснодара лично призвал горожан не выезжать на личном транспорте. В первую очередь эта просьба касается тех, кто не поменял летнюю резину на зимнюю.- Хочу обратиться ко всем автомобилистам. Учитывая погодные условия и повышенную опасность на дорогах, пожалуйста, по возможности откажитесь сегодня от личного автомобиля. Воспользуйтесь общественным транспортом или вызовите такси, - написал глава Краснодара в своем Telegram-канале.Толщина снежного покрова уже превысила 16 см. Все службы города в настоящее время работают сейчас в усиленном режиме. Стоит отметить, что синоптики прогнозируют осадки до 12 часов дня.