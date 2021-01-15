Аномальная жара на Кубани сменилась заморозками и осадками в виде снега. За прошлую ночь Краснодар буквально замело. В мегаполисе выпало более 20 сантиметров снега. Совсем замело Красную Поляну. Здесь выпало более полуметра снежных осадков.Из-за природной стихии Краснодар буквально парализовало. В пятницу утром в городе были девятибалльные пробки. Мэрия города даже попросила народ отказаться от использования личного транспорта. Отступать природная стихия не планирует. По словам синоптиков, все только начинается.- Снег еще будет, однозначно, и сильный, – сказал «КП» – Кубань» Начальник краснодарского гидрометцентра Вилен Оганов. – В воскресенье и понедельник будет даже доходить до опасных явлений. Ждем снегопадов и метелей на Западе или Севере Краснодарского края. Ну и похолодание конечно.Ожидается, что в ближайшее время температура на Кубани опустится в среднем на 13-15 градусов.- На следующей неделе ждем понижения до минус 10-15. На Востоке – до минус 17-22. Днем температура также будет низкой: минус 5-10, – добавил Оганов.По прогнозам, в Краснодаре температура упадет до минус 12-15 ночью и минус 6-8 – днем. Также в краевом центре в воскресенье и понедельник ожидается сильный снег. Минусовая температура на Кубани продержится до конца следующей недели.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему Кубань то жарит, то поливает, то морозит: ученый рассказал все о климате регионаНа Краснодарский край надвигается сразу несколько циклонов, которые принесут весь спектр метеорологических явлений (читайте также).