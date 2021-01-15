Этот дорожный конфликт произошел в Сочи. Здесь развернулась настоящая борьба за место на парковке перед одним из торговых центров. Причем закончилась она обращением в больницу.Двое водителей увидели, как припаркованная машина выезжает с парковки на улице Московской. Это место должен был занять следующий по очереди автовладелец. Но, по всей видимости, другой шофер не вытерпел долгого ожидания и решил внаглую поставить свою \\"ласточку\\".- Мужчины начали пререкаться друг с другом, спорить, что-то доказывать, объяснять, кто должен был пропустить. Потом пошли маты, оскорбления. В какой-то момент молодой парень вытащил что-то из бардачка машины и распылил в глаза пожилому водителю, - рассказывает «КП» - Кубань» очевидец конфликта Михаил К.Пенсионер закричал, глаза у него начало сильно щипать. А тем временем неизвестный водитель уехал. Запомнить его машину никто не успел.А пожилому человеку потребовалась помощь медиков.- В больницу поступил 73-летний местный житель, который жаловался на боль в глазах, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в городской больнице №4. - У мужчины был химический ожог обоих глаз. Но травма несерьезная. Ему назначили амбулаторное лечение.Сам пенсионер в полицию не обращался, однако медики, как и полагается во всех подобных случаях, сообщили правоохранителям о случившемся. Разбирательства все еще идут. Пожилой мужчина чувствует себя уже лучше.Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи 38-летний мужчина облапошил знакомую на 360 тысяч рублей. Он взялся помочь оформить торговый павильон ей в собственность, но, получив деньги, скрылся.