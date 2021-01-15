В краевом центре стартует строительство трамвайной линии на улице Московской. Работы начнутся в ночь на 16 января. Сроки несколько сместились из-за пандемии коронавируса, работы продолжатся девять месяцев.– Для Краснодара это важное событие. Такие работы в краевом центре пройдут впервые за 20 лет. Это только один из этапов серьезной модернизации транспортной схемы города, - написал в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его словам, в микрорайоне достаточно плотная застройка. Продление трамвайной ветки значительно улучшит логистику для краснодарцев.В пресс-службе краевой администрации обратили внимание, что из-за строительства на три месяца временно изменятся схемы движения пяти автобусных и пяти трамвайных маршрутов. При этом один – временно приостановит работу, еще один будет создан.Проект финансируется по госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» и из местного муниципального бюджета. Протяженность линии составит 5,47 км. От улицы Солнечной до Петра Метальникова сделают пять остановок, а также установят диспетчерский пункт.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, мэр Краснодара Евгений Первышов назвал решение вопроса строительства трамвайной ветки «делом чести».— Нам ничего не должно помешать в реализации этого проекта. Его очень ждут жители Музыкального микрорайона. Безусловно, там транспортная инфраструктура находится на уровне прошлого века. Для нас дело чести в этом году начать строительство трамвайной линии, а в следующем уже завершить, - отметил Евгений Первышов.СПРАВКА «КП»Напомним, проектирование новой линии началось в 2019-м году. Длина участка строительства составляет около 2,5 километра по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Новые пути позволят продлить существующую ветку по улице Московской, по которой двигаются маршруты 5,8,15,21,22.По новой линии будут предусмотрены остановки с электронными табло на расстоянии не менее 400 метров друг от друга, а также потребуется строительство разворотного кольца радиусом 30 метров в районе пересечения улиц Московской и Петра Метальникова у ТЦ «Стрелка». Здесь же построят обгонный и отстойные пути и полноценное здание распорядительного конечного пункта. Проектом также будет предусмотрен вынос строений и коммуникаций при необходимости.