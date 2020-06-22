«Дело чести»: В Краснодаре трамвайную линию по улице Московской начнут строить в октябре

Проект трамвайной линии по улице Московской от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова находится на экспертизе. Власти краевого центра рассчитывают получить положительное заключение в течение трех недель. Вместе с тем еще не все участки переведены в муниципальную собственность.

- Мы с экспертизой выходим в следующем месяце, буквально через 3 недели получаем положительное заключение экспертизы. Ведем переговоры с землепользователями, два земельных участка уже нам практически переданы, буквально через месяц они будут в муниципальной собственности. По третьему, по спорному пока загвоздка, но я думаю, что к сентябрю этот вопрос решим, - рассказал вице-мэр Краснодара Артем Доронин.

По его словам, строительство может стартовать уже в октябре 2020 года, хотя изначально работы планировали начать в июле. Правда, сроки сместились из-за пандемии коронавируса. Мэр Краснодара Евгений Первышов назвал решение вопроса строительства трамвайной ветки «делом чести».

— Нам ничего не должно помешать в реализации этого проекта. Его очень ждут жители Музыкального микрорайона. Безусловно, там транспортная инфраструктура находится на уровне прошлого века. Для нас дело чести в этом году начать строительство трамвайной линии, а в следующем уже завершить, - отметил Евгений Первышов.

Строительство трамвайной линии займет девять месяцев, запуск первых составов по новой ветке может состояться уже в конце лета 2021 года.

СПРАВКА «КП»

Напомним, проектирование новой линии началось в 2019-м году. Длина участка строительства составляет около 2,5 километра по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Новые пути позволят продлить существующую ветку по улице Московской, по которой двигаются маршруты 5,8,15,21,22.

По новой линии будут предусмотрены остановки с электронными табло на расстоянии не менее 400 метров друг от друга, а также потребуется строительство разворотного кольца радиусом 30 метров в районе пересечения улиц Московской и Петра Метальникова у ТЦ «Стрелка». Здесь же построят обгонный и отстойные пути и полноценное здание распорядительного конечного пункта. Проектом также будет предусмотрен вынос строений и коммуникаций при необходимости.

Строительство трамвайной линии по ул.Московская в Краснодаре.

КСТАТИ

На проектирование новой трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре выделили 50 млн рублей

В техническом задании указано, что длина участка строительства составляет около 2,5 километра, ширина полотна трамвайной линии не должна быть менее 10,05 метра (подробности)

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