Строительство новой трамвайной ветки на улице Московской в Краснодаре начнется летом 2020 года

Долгожданное строительство новой трамвайной ветки по улице Московской от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова в Краснодаре начнется летом 2020 года. Об этом на городской планерке рассказал глава краевого центра.

- Рассчитываю, что к концу мая департамент транспорта предоставит положительное заключение по проекту строительства ветки. Мы также получили гарантии от администрации края, что будет соответствующая поддержка по этому проекту. Рассчитываю, что приступить к реализации мы должны не позднее июля этого года, — рассказал Евгений Первышов.

Строительство трамвайной линии по ул.Московская в Краснодаре.

Проектирование новой линии началось в 2019-м году, работы ведет компания «Инжпроектстрой». В конце года она представила презентацию проекта.

Новые трамвайные пути свяжут с уже существующей сетью густонаселенный Музыкальный микрорайон и улицу Петра Метальникова, где продолжается активное строительство многоэтажных домов.

В разворотном кольце на улице Солнечной планируется строительство новой тяговой подстанции. Останавливаться трамваи будут у пересечений улицы Московской с Жигулевской, Ангарской, около ЖК «Светлый» и у ТЦ «Стрелка» на улице Петра Метальникова. На конечной станции появится новое кольцо, обгонный и отстойный пути и полноценное здание распорядительного конечного пункта.

Проект также предусматривает строительство двух подземных переходов через улицы Московскую и Петра Метальникова.

В документах закупки указано, что проект должен быть представлен не позднее 15 мая, после чего он пройдет государственную экспертизу. После чего станет известна стоимость работ.

На проект новой трамвайной линии впервые за 20 лет выделили средства из городского бюджета в конце июня. Глава города Евгений Первышов назвал это событие «историческим решением». На сегодняшний день последние трамвайные пути в Краснодаре были построены в 1998 году, новая ветка пролегла по Садовому путепроводу.

КСТАТИ

На проектирование новой трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре выделили 50 млн рублей

В техническом задании указано, что длина участка строительства составляет около 2,5 километра, ширина полотна трамвайной линии не должна быть менее 10,05 метра (подробности)

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— На самом деле для Краснодара — это историческое решение. Впервые более чем за 20 лет мы начинаем работу по масштабному строительству новых трамвайных веток в краевом центре. Первый этап — проектирование. По многочисленным просьбам горожан и поручению губернатора Кубаниначинаем именно с улицы Московской, чтобы обеспечить доступ к нашему главному общественному транспорту жителей большого жилого массива, в том числе Музыкального микрорайона, — сказал глава города Евгений Первышов (подробности)